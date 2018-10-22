Исследование: половина россиян не доверяет большинству сообщений в СМИ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Половина россиян не доверяют большинству сообщений средств массовой информации, к такому выводу пришли социологи в ходе исследования "Образ журналиста в массовом сознании россиян", подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда "Медиастандарт" при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных.

"Половина участников опроса согласилась с суждением "Я не верю большинству сообщений в СМИ" (50%, не согласились 33%), более половины респондентов не согласились с суждением "Я привык верить тому, что пишут в газетах, говорят по ТВ и радио" (58%, согласились 33%). В обоих случаях недоверие с очевидностью превалирует над доверием", — говорится в отчете о результатах исследования.

Больше всего россияне доверяют общественно-политической информации, транслируемой на телевидении. Так, 63% респондентов отметили именно этот источник информации, отвечая на вопрос, "каким источникам информации о событиях в стране и мире вы больше доверяете?". Онлайн-СМИ опережают по уровню доверия прессу и радио – информации в интернете доверяют 18% респондентов.

Тем не менее, более половины россиян сообщили, что профессия журналиста пользуется уважением в обществе. В отчете также отмечается, что за последние десять лет уровень уважения к профессии вырос на 12%.

"В целом, можно говорить о том, что профессия журналиста пользуется уважением в обществе – об этом заявили 65% респондентов… Более того, можно констатировать умеренный рост уважения к профессии за последние десять лет – в 2007 году о своем уважении журналистам заявляли 53% россиян", — сообщается в отчете о результатах исследования.

Несмотря на уважение к профессии журналиста, доверие к журналистам, по данным исследования, высказывают лишь 37% респондентов. В отчете отмечается, что "повышенное доверие фиксируется среди респондентов в возрастной группе 60+ (50%), а также среди пенсионеров и респондентов, занимающихся домохозяйством (50% и 48% соответственно). Самая низкая степень доверия фиксируется в низкодоходных группах населения, а также среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (35% и 34% соответственно)".