КГИ: россияне стали меньше смотреть телевизор и больше сидеть в интернете

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Телевидение теряет свои позиции как главный информационный канал для россиян и уступает интернету, говорится в докладе "Образ журналиста в массовом сознании россиян", подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда "Медиастандарт" при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных.

"Доминирование ТВ в последние годы все более сокращается за счет активного роста приобщения населения к интернету; по данным настоящего опроса, доля ежедневных пользователей составила 60%, а с учетом тех, кто выходит в интернет как минимум раз в неделю, к числу активных пользователей можно отнести почти три четверти граждан (72%)", — говорится в докладе о результатах исследования.

Тем не менее, авторы доклада отмечают, что "на сегодняшний день наиболее распространенным информационным каналом ежедневного использования для россиян остается телевидение". По данным исследования, 69% респондентов сообщили, что они каждый или почти каждый день смотрят телепередачи (на любом устройстве, в том числе онлайн).

Если говорить о жанровых предпочтениях телезрителей, то лидируют новостные, информационные передачи – 58% респондентов сообщили, что предпочитают смотреть именно их.

При этом отмечается, что 56% опрошенных также смотрят художественные фильмы по телевизору, 30% — познавательные передачи и документальные фильмы. В докладе также указывается, что "не пользуются широкой популярностью социально-политические программы (12%), вероятно, изначально не рассчитанные на широкую аудиторию".