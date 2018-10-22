МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Год назад о чудовищной истории, произошедшей в подмосковном Серпухове, рассказывали во всех СМИ. Дмитрий Грачев увез свою жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Это была спланированная до мелочей расправа: он пытал супругу полтора часа, а после доставил в больницу и сдался полиции. Грачев заранее купил топор, жгуты и даже поинтересовался, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании и связанным.

Маргарита выжила. Одну кисть удалось пришить, вторую заменили на бионический протез, похожий на руку Железного человека. Реабилитация проходит сложно, сделали уже несколько операций. Как жертва домашнего насилия учится жить заново и что ждет ее бывшего мужа — в материале РИА Новости.

Страшная популярность

Все случилось 11 декабря 2017-го. За истерзанную женщину взялись московские хирурги. Они буквально совершили чудо: медикам пришлось спасать левую кисть из того, что было. Руку нашли в лесу, привезли и восстановили. Операция длилась девять часов. Конечность, по сути, собрана "из ничего". Вторую кисть спасти не удалось, теперь у Маргариты бионический протез, управляемый импульсами мозга напрямую. С деньгами на протез помогли неравнодушные люди: в кратчайшие сроки в соцсетях собрали около шести миллионов рублей. Если бы не эта помощь, перспективы открывались совсем не радужные.

Дикий случай домашнего насилия предала огласке мама Риты — боялась, что Дмитрий Грачев уйдет от ответственности. "Он до сих пор не считает себя виноватым. Поэтому мама обратилась в СМИ. А дальше все раскрутилось до федерального уровня. Конечно, шумиха мне во многом помогла, в одиночку никак не собрать такие деньги. Я безгранично благодарна всем. А главное, именно из-за такой огласки бывшего мужа привлекли к уголовной ответственности", — рассказывает Маргарита.

"Какой адреналин!"

Недоброжелатели и сегодня часто пишут Маргарите: дескать, сама довела до беды, тянула до последнего, слепо верила супругу, добровольно села в машину. Однако Грачева эти доводы отвергает. По ее словам, она никогда бы не подумала, что супруг способен на подобные зверства. В первые годы замужества проблем вообще не возникало. Все изменилось, когда Рита из декрета вышла на работу.

"Мы просто сожительствовали. Приходили с работы, ели, ложились спать. Каждый занимался своими делами", — говорит она и уточняет, что пыталась наладить отношения, но ничего не получалось. "Осенью я решила, что надо разводиться. Однако детей лишать отца не хотела, думала, мы все равно их будем воспитывать вместе, как любящие родители", — объясняет свою позицию собеседница.

Она сообщила об этом мужу, и ее жизнь превратилась в кошмар. Грачев порвал ее паспорт, устраивал скандалы, следил за женой. "Его бесило, что я делала маникюр, подозревал меня, если я надевала белье одного цвета. Вылил все шампуни, крема, а пустые тюбики поставил на место. Его злило, что я быстро пошла в гору на работе. Многие думают, что он меня бил. Но это не так", — подчеркивает она.

© Фото : Из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева в процессе реабилитации © Фото : Из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева в процессе реабилитации

Через некоторое время Дмитрий остыл, что усыпило бдительность Маргариты. Муж съехал из квартиры, но забрал машину. Иногда помогал провожать детей до садика. В один из таких дней, 10 ноября, он вывез Маргариту в лес и начал угрожать ножом.

На следующий день Грачева обратилась в полицию, но столкнулась с равнодушием. "Участковый перезвонил мне через двадцать дней. На мой вопрос "Почему так долго?" ответил: "Это же Россия". Грачев знал, что я обращалась в полицию, но его поступок остался безнаказанным. Максимум, что сделал участковый, — поговорил с бывшим мужем чуть ли не на лавочке во дворе", — сетует Рита.

Она убеждена: именно безнаказанность развязала руки мужу, поэтому у него возник план расправы. Дмитрий специально вел себя примерно, чтобы бывшая жена ничего не заподозрила. Тем не менее Маргарита опасалась за свою жизнь — ежедневно связывалась с мамой, держала в курсе коллег, чтобы они, чуть что, сразу били тревогу.

"Одиннадцатого декабря я собиралась уехать с детьми в Кострому. Грачев вызвался помочь. Я заранее взяла чемодан, хотела положить в багажник, но он сказал, что там место уже занято. Кто же мог подумать, что занято оно топором и жгутами? Он играл свою роль, как настоящий актер. Молча закрыл дверь и повез — не на работу. В лес", — вспоминает события того дня Рита.

В лесу Грачев издевался над женой полтора часа. Он заранее выяснил, как правильно передавить руки жгутами, рассчитал, сколько можно держать, чтобы они не отнялись, о чем с удовольствием ей рассказывал. "Когда мы ехали в больницу, он кричал: "Какой адреналин!" Хуже всего, что я находилась в сознании. Видимо, мой организм дал сигнал держаться. Спасло и то, что на улице была идеальная температура — ноль градусов. При минус двух наступает обморожение тканей, при плюс двух — разложение. А так хотя бы левую руку удалось спасти", — жертва домашнего насилия и сейчас едва сдерживает слезы.

Бессрочный инвалид

После этого пришлось заново учиться жить — с инвалидностью. Сейчас у Грачевой два протеза: один рабочий — для домашних дел, второй более хрупкий.

"И красивее, как мне кажется. Я просила, чтобы мне не делали перчатку, пусть лучше будет рука как у Железного человека. Дети в садике так и называют меня — супергерой. Признаюсь, ходить на улице трудно, особенно летом, когда одежды минимум: каждый оборачивается. Взрослые — не дети. Они подходят ко мне, округляют глаза, просят пожать им руку, словно я пришелец! Бывает и так: ползут слухи, что видели меня, скажем, в магазине и я… смеялась! Людей бесит, что я улыбаюсь. Может быть, обществу еще не удалось приучить себя к мысли, что железка ничего не меняет, ты остаешься таким же. Разница только в одном: то, на что у человека с полноценными руками уйдет одна минута, у меня отнимет десять", — говорит Маргарита.

Она отмечает, что инвалиды на улицу выходят нечасто, оттого и ажиотаж: "Почему они сидят дома? Потому что доступная среда есть не везде. Колясочникам тяжело, тем более на периферии. Мало где есть пандусы. Ты этого не замечаешь, пока напрямую тебя не коснется".

Маргарита столкнулась и с проблемами в системе поддержки инвалидов. Она уточняет: сразу бионический протез не всем не дают — он дорогой и хрупкий, его легко можно повредить. Недавно она сломала указательный палец, когда просто надевала джинсы. Поэтому бесплатно предоставляют "косметику" (неподвижный протез, изготавливается из силикона). "С ними ты полностью обездвижен. И если, например, тебе ампутировали две руки — все, у тебя только пассивные протезы вместо конечностей", — поясняет Рита.

© Фото : Из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с биопротезом на руке © Фото : Из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с биопротезом на руке

Сейчас она собирает документы, чтобы сделать протез, который ей положен, за счет государства. Готовит бумаги еще с первой операции, но бюрократическая машина движется медленно.

"В этом плане, конечно, сбор средств несказанно меня спас", — повторяет она. И продолжает: как оказалось, мышцы, нервные окончания чувствительны только в первые три месяца, а потом рука деревенеет и никакой бионический протез уже не поможет.

"Однако многие с реабилитацией затягивают. И об этом их не предупреждают. Найти специалистов трудно. У нас нет системы, ты сам ходишь, ищешь, разбираешься. Хирурги этим не занимаются. В России всего несколько реабилитологов кисти, которые могут работать с подобными тяжелыми случаями. Мой врач находится в Санкт-Петербурге", — уточняет собеседница.

"Протез ни разу не рука"

Маргарита объясняет, что протез вовсе не заменяет руку. У механической кисти всего восемь захватов, а живая знает больше сотни. Протез нельзя мочить, с ним не определить, где тепло, а где холодно.

"Нет чувства меры сжатия — я так в первый день разбила планшет, потому что не понимала, насколько сильно можно захватить. Или от волнения я подаю в протез не тот сигнал и не могу разжать руку. В темноте не понимаю, что беру: кошка это или чайник? Хорошо, что второй рукой способна себе подсобить", — делится подробностями Грачева.

Тем не менее она замечает, что за прошедший год плакала от силы три раза. В последний — когда не смогла открыть контейнер с ягодами и швырнула его в стену.

"Я же человек, могу сорваться. Если бы у меня вторая рука функционировала хорошо, проблем бы не было. А так ее способности немногим лучше, чем у протеза. Все, что связано с мелкой моторикой, — не мое. Я не умею писать, крайне трудно с этим смириться. Не могу пока водить машину. Да что говорить, пуговицы не в состоянии застегнуть! Но переходить на специальную одежду для инвалидов с резинками не хочется", — признается Маргарита.

Впрочем, несмотря ни на что, к психологам за помощью она еще не обращалась. "Может быть, когда-то прошлое выплывет, но сейчас я сконцентрирована на восстановлении здоровья. Я не думаю про тот день, у меня нет фобий, хотя неприятно, когда, например, берут кровь и сдавливают руки жгутами. Каждый раз, когда меня спрашивают: "А что у тебя с рукой?" — говорить правду не хочу. Да и мягко, в двух словах, не объяснишь, что меня муж увез в лес и отрубил руки. Поэтому придумала дежурную фразу: "Попала в ДТП".

Первый раз за год

Судебный процесс по делу Дмитрия Грачева начнется 26 октября. Все это время Маргарита с ним не виделась. Она говорит, что принципиально отказалась ходить на следственные мероприятия с его участием, ее интересы представляла адвокат: "Грачев стерт из памяти, в моей жизни места для него больше нет. Я не испытываю к нему ни ненависти, ни обиды. Однако перспектива лишний раз увидеться с ним восторга не вызывает".

© Фото : Из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с биопротезом © Фото : Из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с биопротезом

Параллельно с делом бывшего мужа следствие ведет еще и дело участкового, который за месяц до трагедии не нашел в действиях Дмитрия состава преступления. Полицейского подозревают в халатности. Больше всего Маргариту огорчает то, что сотрудник не просто отмахнулся, а посчитал дело бытовым скандалом. "Хотя, когда я к нему шла, сразу предупредила, что я не из тех скандальных жен, которые сами провоцируют мужа. Я никогда не уходила из дома. Это была действительно первая такая ситуация, я шла за защитой", — аргументирует Рита.

Подозреваемый на вахте

Надо сказать, что уголовное дело в отношении участкового возбудили еще в феврале 2018-го, однако обвинение до сих пор не предъявлено. Адвокат пострадавшей Мари Давтян прокомментировала РИА Новости, что Грачева официально признана потерпевшей, уже прошли все допросы, очные ставки, но процесс затягивают.

"Недавно мы узнали, что дело приостановили. Участковый вышел на новую работу в Орловской области, куда ездит вахтовым методом. И теперь нам надо его ждать. Я уже больше десяти лет работаю адвокатом, и ни разу подозреваемого на вахту не отпускали. Пока он в этом статусе, мы не можем ничего требовать. Почему расследование стопорится, хотя у нас есть все доказательства, непонятно", — удивляется Давтян.

По словам юриста, есть основания полагать, что участковый не только не принял вовремя меры, но и подписал протоколы о результатах допроса задним числом — 13 ноября. "Маргариты в отделении в тот день не было, у нее есть алиби. Несостыковки прослеживаются и в других документах, таких как постановление о назначении медицинской экспертизы в отношении девушки. Мы убеждены, что никакого постановления не существовало, пока с Ритой не приключилась беда", — полагает Давтян.

Что касается разбирательств, связанных с экс-супругом, то и там тоже возникали сложности, продолжает она. Следственные органы долго не хотели возбуждать уголовное дело по факту похищения, пока адвокат не написала жалобу. "Риту увезли против воли. Он эти обстоятельства и сам не отрицает. Какие доказательства еще должны быть?" — задается вопросом Давтян.

Впрочем, теперь, с учетом всех обстоятельств, Дмитрий Грачев пойдет под суд по обвинению в двух похищениях, причинении тяжкого вреда здоровью и угрозах убийством. Адвокат полагает, что ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Что дальше

Маргарита еще не решила, чем заняться: вернуться на привычную работу или связать жизнь с общественной либо волонтерской деятельностью. Ей предлагали стать лицом благотворительных кампаний, она пока отказывается. По ее мнению, надо сначала разобраться с собственными проблемами, а уже потом помогать другим. Проблем немало — впереди несколько операций и длительный курс реабилитации.

© Фото : Из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с двумя детьми © Фото : Из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с двумя детьми

"Нередко меня спрашивают про протезы, я сейчас действительно многое знаю. Второй по популярности вопрос — как справиться с депрессией. Третий — как пережить домашнее насилие. Я поняла, что проблема реальна, ее надо решать. Но беда в том, что многие женщины ничего не хотят делать. Когда пишешь им "уходите", отмахиваются. Мол, "да ладно, он остынет, все обойдется". Тогда зачем мне писать? Чтобы просто пожаловаться? Надо что-то делать, а не терпеть", — настаивает Грачева.

Но больше всего Маргарита боится, что бывший муж получит слишком маленький срок, выйдет и продолжит ей угрожать. "Он меня предупредил: если разведусь с ним (брак расторгнут 9 января. — Прим. ред.), отрежет руки моей маме. Возможно, скоро мне придется переехать в другой город, чтобы не нашел меня. С другой стороны, это абсурд: почему я должна бежать и бояться? Это он преступник, его надо наказывать. А в итоге он будет жить, как ни в чем не бывало, когда выйдет?"