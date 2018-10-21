Пострадавших в керченском колледже начали выписывать из больниц

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Пострадавших в Керченском политехнический колледже начали выписывать из больниц, сообщили РИА новости в пресс-службе минздрава республики.

"Пострадавших, госпитализированных ранее из-за событий в колледже, начали выписывать из медицинских учреждений республики. Уже выписан парень из Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6", — сказали в минздраве. Всего на лечении в крымских больницах находятся 25 пострадавших в колледже.

"В керченскую больницу №1 поступил ещё один человек", — подчеркнули в минздраве. Кроме того, 25 человек находятся на лечении в медучреждениях Москвы и Краснодара.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.