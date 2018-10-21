Поклонская с мужем дали первое интервью после тайной свадьбы

МОСКВА, 21 окт— РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев дали первое совместное интервью телеканалу НТВ.

По словам Поклонской, они с супругом решили пойти на этот шаг, чтобы "избежать и пресечь на корню все спекуляции" на тему их личной жизни.

Как рассказал Соловьев, их с Натальей свадьба вызвала настоящий ажиотаж у журналистов. Огромное количество СМИ пытались связаться с парой и получить от них хоть какой-то комментарий.

"У меня более 200 звонков на телефон было. <…> Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда", — сообщил он.

Поклонская объяснила, что решила сыграть свою свадьбу тайно, так как церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

"Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то", — рассказала она.

Депутат также прокомментировала появившиеся в Сети кадры, где она танцует под песню "Хуторянка".

"Песня настоящая — "Хуторянка", я — настоящая, причем в окружении детей, дети — настоящие, все было по правде", — отметила она.

В августе ряд СМИ сообщили о том, что Наталья Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьева. Торжество прошло в Крыму, на мероприятии присутствовали коллеги экс-прокурора по силовым структурам. Банкет стоимостью 90 тысяч рублей прошел в одном из ресторанов курортного поселка Береговое под Ялтой. Сама Поклонская долгое время отказывалась комментировать новости о замужестве.