Общественники из США изъявили желание посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Представители двух общественных организаций США обратились с официальным письмом, в котором содержится просьба посетить Крым с ознакомительным визитом, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, общественники из США хотели бы посетить Крым по линии народной дипломатии.
"Они хотели бы приехать с целью ознакомления с жизнью и деятельностью нашей республики и налаживанию дружеских и партнерских отношений", — сказал Гемпель.
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