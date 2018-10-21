Общественники из США изъявили желание посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Представители двух общественных организаций США обратились с официальным письмом, в котором содержится просьба посетить Крым с ознакомительным визитом, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"К нам обратились граждане Соединенных Штатов Америки с предложением обсудить их возможный приезд в Крым в 2019 году. Речь идет о представителях двух американских общественных объединений: Центр гражданских инициатив и Американская студенческая организация. Я думаю, что эта группа будет сформирована и они к нам приедут", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, общественники из США хотели бы посетить Крым по линии народной дипломатии.

"Они хотели бы приехать с целью ознакомления с жизнью и деятельностью нашей республики и налаживанию дружеских и партнерских отношений", — сказал Гемпель.

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