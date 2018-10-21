Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на следующей неделе, к четвергу оно понизится до показателей, соответствующим большой высоте, — до 725 миллиметров, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Существенные колебания атмосферного давления ждут и жителей Москвы. Из воскресных 756 миллиметров ртутного столба в ночь со среды на четверг давление понизится до 725 миллиметров, и москвичи "попадут" на крышу башни "Москва" в Москва-сити", — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в норму давление вернётся лишь к концу недели: в воскресенье оно вырастет до 748 миллиметров ртутного столба.