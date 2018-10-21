Эксперт назвал муниципалитеты важнейшим звеном реализации нацполитики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт — РИА Новости. Основным звеном в реализации государственной национальной политики являются муниципалитеты, поэтому крайне важна подготовка кадров на местах и тиражирование успешных практик, считает член президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Владимир Зорин.

Профилактику экстремизма и реализацию государственной национальной политики в Ханты-Мансийском автономном округе обсудили участники регионального форума "Югра многонациональная", который завершается в воскресенье в Ханты-Мансийске.

"Форум носит не только окружной характер, но имеет также федеральное значение, так как стране нужны позитивные практики, а не только теоретические лозунги "давайте жить дружно". Мегатренд сегодня в том, что основным звеном в реализации госнацполитики все больше становятся органы местного самоуправления. Здесь этому уровню уделено большое внимание… Важнейший элемент — обучение и подготовка кадров этого звена", — сказал Зорин журналистам.

Он подчеркнул, что бывает в Югре с 1996 года с разной периодичностью и может констатировать: в регионе идет поступательное накопление позитивных практик, опыта работы в области межнациональных отношений. По его словам, крайне важно, что на форуме были представлены все уровни власти: от главы автономного округа Натальи Комаровой до руководителя сельского поселения, где живут 600 человек. При этом эксперт отметил, что грамотная этнополитика — это ежедневная и кропотливая работа.

"У многих в сознании национальная политика — это танцы, песни, добавилась кухня и тушение пожара. Но есть большой пласт повседневной работы, которую мы должны проводить каждый день — это этнокультурное образование. У нас распространена болезнь под названием этнический дальтонизм, мы не знаем народов, рядом с которыми живем. По второму большому этнодиктанту в прошлом году мы все получили среднюю оценку 3,1 балла… Это не значит, что нам не нужны фестивали, не нужны песни, танцы и кухни, но это не главное содержание этнополитики", — добавил Зорин.

Форум "Югра многонациональная" проходит в Ханты-Мансийске второй год подряд. Его участниками стали более 700 человек, большинство из них прибыли в составе делегаций городов и районов автономного округа. Также среди спикеров и участников — эксперты из других регионов, в том числе из Москвы.

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