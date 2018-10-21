Медики у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую госпитализированы пострадавшие при нападении на Керченский политехнический колледж

Медики у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую госпитализированы пострадавшие при нападении на Керченский политехнический колледж

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. После взрыва и перестрелки в технологическом колледже Керчи в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы находятся 46 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

"Остаются госпитализированными 46 человек, в том числе пять в крайне тяжелом, 14 — в тяжелом, 23 в состоянии средней степени тяжести, двое в легкой степени тяжести, 2 человека в удовлетворительном состоянии", — сказал он.

По его словам, из резервного фонда правительства РФ в бюджет Крыма перечислены 38,5 миллиона рублей на помощь семьям погибших.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.