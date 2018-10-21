Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве и по области преимущественно облачно, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит 8-10 градусов, в Подмосковье ожидается от 6 до 11 градусов тепла. Такие значения на 1-2 градуса превышают климатическую норму", — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в городе будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.