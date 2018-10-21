Власти Керчи разрабатывают дорожную карту по оказанию помощи подросткам

КЕРЧЬ, 21 окт — РИА Новости. Власти Керчи разрабатывают дорожную карту по оказанию психологической помощи подросткам после трагедии в колледже, рассказал в интервью РИА Новости мэр города Сергей Бороздин.

"Мы разрабатываем дорожную карту по оказанию психологической помощи. В первую очередь, будем работать с подростками. Произошедшее – это беда всего поколения нынешних подростков. Ведь погибшие студенты колледжа учились в разных школах. Они закончили и перешли в колледж, и естественно дети, которые учились с ними 9 лет в одном классе, также переживают, как и те, которые учились с ними в колледже. Также у них остались и другие друзья. В каждой школе открываем классы, где психологи будут общаться с детьми", — сказал Бороздин.

"Начали работать по соцсетям: смотрим, как дети там общаются", — добавил он.

В среду студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.