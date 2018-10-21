Родственникам пострадавших в Керчи оплатят проживание в других городах

КЕРЧЬ, 21 окт — РИА Новости. Крымские власти оплачивают перелет и проживание родственникам пострадавших при трагедии в керченском колледже, которые находятся на лечении в других городах, сообщил в интервью РИА Новости мэр Керчи Сергей Бороздин.

"За счет республики всем родственникам, которые хотят быть рядом со своими детками, находящимися на лечении в других городах, оплачивается полностью перелет туда и обратно, проживание до тех пор, пока ребенок не будет выписан", — сказал Бороздин.

По его данным, на лечении за пределами республики — в Москве и Краснодарском крае — находятся 22 человека.

В среду студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.