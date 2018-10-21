Мэр Керчи рассказал, когда политехнический колледж возобновит работу

03:1721.10.2018
(обновлено: 03:21 21.10.2018)
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КЕРЧЬ, 21 окт – РИА Новости. Керченский политехнический колледж, где 17 октября студент устроил стрельбу и взрывы, возобновит работу не раньше вторника на следующей неделе, сообщил РИА Новости мэр Керчи Сергей Бороздин.
"Во вторник в Керчь прибудет глава республики Крым, он пообщается с коллективом и примет решение о возобновлении работы колледжа", — сказал Бороздин.
В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Церемонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.
Родственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.
Священнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.
Жители Керчи на церемонии прощания с погибшими.
На площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.
Медики помогали тем, кому требовалась помощь.
Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.
Аксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.
"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.
Была объявлена минута молчания.
После церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.
Прощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.