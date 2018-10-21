Мэр Керчи рассказал, когда политехнический колледж возобновит работу

КЕРЧЬ, 21 окт – РИА Новости. Керченский политехнический колледж, где 17 октября студент устроил стрельбу и взрывы, возобновит работу не раньше вторника на следующей неделе, сообщил РИА Новости мэр Керчи Сергей Бороздин.

"Во вторник в Керчь прибудет глава республики Крым, он пообщается с коллективом и примет решение о возобновлении работы колледжа", — сказал Бороздин.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.