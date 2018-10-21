"Ленин проснулся": пользователи Сети – о фото с врачами "скорой" в Мавзолее

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта. Архивное фото

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта. Архивное фото

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Фотография с бригадой скорой помощи, которая входит в здание Мавзолея, стала поводом для многочисленных шуток и ироничных комментариев в социальных сетях на тему "пробуждения" вождя Октябрьской революции.

"Ленин жив. А я знал, главное — вовремя похмелиться", — пошутил @mikhailjackson7.

"Ленин вчера вызывал скорую…", — заметил @Telemaster68.

"Там это, Ленин умирает. Или нового заносят", — предположил @viselnikodina.

Как позднее уточнил телеканал "360", медиков вызвали по причине плохого самочувствия одного из посетителей Мавзолея, которому врачи оказали необходимую помощь.