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Общество

Кардиолог — о том, как вовремя заметить проблемы с сердцем

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Вера Костамо
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердцеБольное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Вера Костамо. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России снизилась, но по-прежнему на первом месте. По мнению академика РАН, директора старейшей клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрия Беленкова, мы уже прошли эпидемию ишемической болезни сердца и переживаем эпидемию артериальной гипертензии. Фактически каждый второй в стране старше 50 лет страдает от повышенного давления.

О самых опасных болезнях для россиян, полипилюле и новых разработках в области кардиологии Беленков рассказал в интервью РИА Новости.

— Юрий Никитич, какие новые разработки в сфере медицинских технологий вы бы отметили?

— Интересных разработок в медицине много. Уже завтра ко мне может прийти пациент и сказать: "Доктор, у меня мерцательная аритмия". — "А откуда вы взяли?" — "Часы показали".  В этом году Food and Drug Administration, есть такая контролирующая организация в США, которая сертифицирует качество лекарственных средств, пищевых продуктов, а также медицинского оборудования, сертифицировала часы Apple Watch для диагностики мерцательной аритмии. Есть шутливый прогноз: 2018 год — часы научились диагностировать мерцательную аритмию, 2020-й — начали назначать препараты, 2030-й — в конгрессе Американской ассоциации кардиологов активное участие приняли тысячи Apple Watch.

Врачи проводят операцию в отделении роботической хирургии системы Да Винчи в операционном блоке клиники урологии МГМУ имени И. М. Сеченова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Как работают клиники Сеченовского медуниверситета

Мы можем говорить, что следующий этап — не только диагностика, но, например, анализ и отправление данных на компьютер лечащего врача.

Из нового: в прошлом году у нас принят закон о телемедицине, теперь пациент сможет спокойно скидывать информацию, допустим, на мою электронную почту, а я смогу его проконсультировать. Конечно, для первичного диагноза нужен личный контакт.

Еще один вопрос, который сейчас пытаются решить ученые, — трансдермальная передача энергии (то есть передача энергии через кожу человека). Скорее всего, за ухом под кожу вживят пластину, соединенную проводом с искусственным левым желудочком, а источник индукции будут просто подносить к этому месту для зарядки. Как в самых фантастических фильмах, люди смогут "заряжаться" и идти дальше. Думаю, этот дело ближайших пяти-десяти лет.

Из разработок, уже внедренных, мы можем говорить о полипилюле, рекомендованной мужчинам старше 35 лет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Состоит она сразу из нескольких компонентов, объединенных в одну капсулу. Сделано это для удобства пациента. Этот препарат значительно увеличивает шансы человека избежать инфаркта.

— Какие заболевания наиболее опасны для россиян?

Работа Центра сердечно-сосудистой хирургии. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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— Есть две основные кардиологические болезни: атеросклероз и его проявления (инфаркт миокарда, а также инсульт) и артериальная гипертензия, от которых больше всего страдают россияне. С первой проблемой помогает справляться открытие крупных сосудистых центров. Есть регионы, где кардинально снизилась смертность от инфаркта миокарда.
Когда я пришел в кардиологию, 46 лет назад, смертность от инфаркта была 55 процентов. Сейчас в сосудистых центрах смертность — десять-одиннадцать процентов, в ведущих центрах мира — до четырех процентов. На сегодня самое главное и обидное — артериальная гипертония. Другими словами, повышенное давление.

По новым данным, повышенное артериальное давление начинается от показаний 130 на 85. Артериальная гипертония — от 140 на 90. Норма — 120 на 80. Около 70 процентов людей знают о своем повышенном давлении, к сожалению, примерно 50 процентов принимают препараты, которые назначили себе самостоятельно. И только от семи до 12 процентов посещают врача и лечатся.

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ММА имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ММА имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков

— Какова структура смертности в стране? Как можно изменить эту статистику?

— За последние пять-семь лет смертность в России снизилась, но структура осталась та же: 56-57 процентов — сердечно-сосудистые заболевания, за ними следуют общие причины (катастрофы, дорожные травмы, убийства и прочее) и онкология. Есть тенденция, что смертность следует за экономической нестабильностью. С задержкой в полгода-год после каких-либо событий. В годы дефолта смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была более 900 человек на 100 тысяч населения, сейчас порядка 580-590, наша цель — 406 к 2024 году. Это реально, если будут работать все составляющие.

Сейчас поясню, что я имею в виду. В конце 1960-х — начале 1970-х самая большая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была в Финляндии. У угро-финской группы своеобразный метаболизм, высокий уровень холестерина, определенный тип питания, серьезный процент алкоголизации. В 1970-1980-е годы приняли государственную программу "Карелия". Она подразумевала государственные мероприятия по развитию спорта в стране, модификации питания, были субсидированы препараты, которые снижают холестерин. Сейчас в Финляндии один из самых низких показателей смертности в Европе.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссийский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков

Конечно, многое зависит от генетики, образа жизни, разумного отношения к себе, занятий спортом. Соблюдения целевых уровней (контроля веса, давления, холестерина, глюкозы). Эти банальные вещи по эффективности превосходят целый ряд самых современных лекарственных средств.

Много зависит и от экономической и социальной стабильности. В свое время ВОЗ подсчитала, каков вклад медицинской науки в здоровье человека. Оказалось, что не более 15 процентов. Все остальное — экология, социальные условия, экономика, семья. Но если мы хотим жить дольше и качественнее, это задача не только врачей. Мы знаем, что делать, однако самое главное, чтобы это было реализовано системой: от ограничения алкоголя до популяризации спорта. Я не зря привел в пример проект "Карелия".

Осень
© Depositphotos / vetkit
"Это самый эффективный метод". Ученый рассказал, как избежать инфаркта

— В одном из интервью вы говорили, что производство отечественного медицинского оборудования и препаратов — вопрос национальной безопасности. Что меняется в этой области?

— Мы живем в открытом мире, и, конечно, ни одна страна не может выпускать все. Медицина — не исключение. Есть жизненно важные технологии, которые мы должны производить сами. Это действительно вопрос безопасности. Например, антибиотики, препараты крови, обезболивающие. Это касается и оборудования. В оптимальном варианте, конечно, мы должны производить КТ- и МРТ-оборудование. У нас был слоган "Отечественное — значит лучшее". Первую часть этой фразы мы сохранили, вторую забыли.

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