Прокуратура провела проверку в ярославской колонии после жалоб заключенных

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Прокуратура провела проверку и не нашла нарушений в ярославской колонии, где заключенные отказывались от завтрака и обеда из-за низкой температуры в камерах, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В пятницу УФСИН по региону информировало, что пять осужденных исправительной колонии №1 отказались от завтрака и обеда в знак протеста против холода в камерах и ненадлежащего медицинского обслуживания. Официальных заявлений об объявлении голодовки от них не поступало. Позже УФСИН проинформировало, что "ужин в учреждении прошел в штатном режиме, все осужденные принимали пищу в соответствии с установленным распорядком дня". Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин отмечал, что конфликт исчерпан.

"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о голодовке заключенных в ИК-1 УФИН России по Ярославской области….Нарушений требований законодательства в части оказания заключенным медицинской помощи, а также в части соблюдения температурного режима в помещениях по результатам выезда не выявлено", — говорится в сообщении.

Исправительная колония №1 в Ярославле "прославилась" летом. В июле "Новая газета" опубликовала видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки случаев применения насилия в колониях.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео, так же как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии. Четырнадцати из них предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

Установлено, что 29 ноября 2016 года в колонии проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По этому делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, Макаров был одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии Тарновский и Гукосян.