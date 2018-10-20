Прокуратура провела проверку в ярославской колонии после жалоб заключенных

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Прокуратура провела проверку и не нашла нарушений в ярославской колонии, где заключенные отказывались от завтрака и обеда из-за низкой температуры в камерах, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о голодовке заключенных в ИК-1 УФИН России по Ярославской области….Нарушений требований законодательства в части оказания заключенным медицинской помощи, а также в части соблюдения температурного режима в помещениях по результатам выезда не выявлено", — говорится в сообщении.
Исправительная колония №1 в Ярославле "прославилась" летом. В июле "Новая газета" опубликовала видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки случаев применения насилия в колониях.
Установлено, что 29 ноября 2016 года в колонии проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По этому делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, Макаров был одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии Тарновский и Гукосян.