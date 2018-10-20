Бочкарев заявил, что не ожидал освобождения из-под ареста в Норвегии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, ранее задержанный в Норвегии по обвинению в сборе разведданных, сообщил, что долетел до Москвы замечательно, "ощущения самые прекрасные", и признался, что освобождение из-под ареста для него было неожиданным.

Бочкарев признался, что уже настроен был ожидать апелляционного суда в понедельник. "И вдруг полиция (Норвегии) решила дать задний ход и освободить", — сказал он журналистам по прилету в Москву.

Бочкарев также рассказал, что в первые секунды после задержания у него был шок, потому что ему ничего не объяснили, были только обвинения в шпионаже. "Отобрали все вещи и сразу повезли в место задержания. Допроса никакого не было, не дали сделать звонок и первую ночь пришлось провести в камере, родные ничего обо мне не знали. Это было тяжело", — сказал госслужащий.

Он также выразил большую благодарность российской дипмиссии в Осло, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, аппарату верхней палаты парламента.

"Я чувствовал, что меня поддерживают и посольство, и Совет Федерации, Валентина Ивановна выступила несколько раз по моему поводу. Я безмерно благодарен", — сказал Бочкарев.

Сотрудник аппарата СФ затруднился сказать, что он будет делать в ближайшее время. "Нужно осмотреться, планирую дальше работать", — заявил он.