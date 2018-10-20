МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству готов рассмотреть и поддержать законопроект о приобретении оружия гражданами старше 21 года в случае его успешного прохождения во фракции ЕР, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Михаил Емельянов.

Ранее RT сообщил, что член комитета Государственной думы по образованию и науке Николай Земцов внес на рассмотрение экспертного совета фракции "Единой России" законопроект по увеличению возраста для покупки оружия с 21 года.

"Рассмотреть, безусловно (готов), думаю и поддержать. Я бы по крайней мере его поддержал, потому что легализация и обращение с оружием ни к чему хорошему не приводят… Одно из направлений борьбы с такими серьезными явлениями, как случай в Керчи, только действительно повышение соответствующего возраста приобретения оружия", — сказал Емельянов.

Земцов в свою очередь рассказал агентству, что поводом его инициативы стал инцидент в Керчи, а сам законопроект направлен на знакомство с оружием в более зрелом возрасте.

"Текущие события, трагические, они показали всем нашим гражданам вот эту сцену в оружейном магазине, где подросток по сути дела, пусть он даже физически достаточно крепкий, высокий, но все равно с точки зрения возраста, это подросток, это ребенок, приобретает большое количество картечных патронов, объясняя это тем, что он учится стрелять",- добавил автор проекта.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.