МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству готов рассмотреть и поддержать законопроект о приобретении оружия гражданами старше 21 года в случае его успешного прохождения во фракции ЕР, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Михаил Емельянов.
"Рассмотреть, безусловно (готов), думаю и поддержать. Я бы по крайней мере его поддержал, потому что легализация и обращение с оружием ни к чему хорошему не приводят… Одно из направлений борьбы с такими серьезными явлениями, как случай в Керчи, только действительно повышение соответствующего возраста приобретения оружия", — сказал Емельянов.
Земцов в свою очередь рассказал агентству, что поводом его инициативы стал инцидент в Керчи, а сам законопроект направлен на знакомство с оружием в более зрелом возрасте.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.