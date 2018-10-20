Бочкарев прилетел из Осло в Москву

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев, ранее задержанный в Норвегии, прибыл самолетом из Осло в Москву, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе палаты.
"Бочкарев прибыл из Осло в Москву рейсом в Шереметьево. Его встречали сын и коллеги", — сообщили в пресс-службе.
Ранее в МИД России заявили, что Москва ждет извинений от Осло в связи с ситуацией, возникшей вокруг сотрудника аппарата Совета Федерации. Спикер СФ Валентина Матвиенко в свою очередь не исключила, что задержание Бочкарева было провокацией.