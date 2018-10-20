Бочкарев прилетел из Осло в Москву

Сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев во время интервью в аэропорту Шереметьево. 19 октября 2018

Сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев во время интервью в аэропорту Шереметьево. 19 октября 2018

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев, ранее задержанный в Норвегии, прибыл самолетом из Осло в Москву, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе палаты.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации. В пятницу стало известно, что полиция безопасности Норвегии PST отозвала апелляцию на его арест. В российской дипмиссии в Осло подтвердили освобождение Бочкарева.

"Бочкарев прибыл из Осло в Москву рейсом в Шереметьево. Его встречали сын и коллеги", — сообщили в пресс-службе.

В Совфеде затруднились сказать, когда Бочкарев выйдет на работу.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ждет извинений от Осло в связи с ситуацией, возникшей вокруг сотрудника аппарата Совета Федерации. Спикер СФ Валентина Матвиенко в свою очередь не исключила, что задержание Бочкарева было провокацией.