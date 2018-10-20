МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила восстановления водительских прав. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь автомобилисты смогут вернуть водительские удостоверения только после того, как оплатят все выписанные штрафы. Кроме того, им будет необходимо пересдать экзамен на знание правил дорожного движения.

А те водители, которых лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Получить права теперь можно будет в любом отделении Госавтоинспекции. Для этого необходимо подать заявление не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения прав.

Ранее МВД разработало проект постановления об ужесточении экзамена на водительские права. В частности, предполагается объединить "площадку" и "город" в одну практическую часть и обязать фиксировать теоретический экзамен на аудио и видео.