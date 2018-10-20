В Челябинске похоронили погибшего в Керчи студента

Цветы и свечи в память о погибших при нападении на керченский колледж у мемориала, посвященного городу-герою Керчи, в Парке победы в Пятигорске

Цветы и свечи в память о погибших при нападении на керченский колледж у мемориала, посвященного городу-герою Керчи, в Парке победы в Пятигорске

ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт — РИА Новости. Похороны погибшего в Керчи 19-летнего студента Егора Перепелкина, родившегося в Челябинске, прошли в субботу в его родном городе, его похоронили на Фатеевском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Около 16.30 (14.30 мск) траурная процессия прибыла на Фатеевское кладбище в Челябинске. "Егор, мы тебя любим…", — сказала мама погибшего, после чего гроб с телом был спущен в могилу. Родители, брат, друзья, одноклассники бросили по горсти земли в могилу, отдавая дань уважения Егору.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.