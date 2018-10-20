В Челябинске простились с погибшим в Керчи студентом

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи. Архивное фото

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи. Архивное фото

ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт — РИА Новости. Прощание с погибшим в Керчи 19-летним студентом Егором Перепелкиным, который родился в Челябинске, прошло в субботу в его родном городе, передает корреспондент РИА Новости.

Около 15.00 (13.00 мск) в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" прошла церемония прощания с погибшим. На церемонию пришли родители, брат, другие родственники Егора, одноклассники, друзья. По оценке корреспондента РИА Новости, всего пришло более 100 человек. После панихиды траурная процессия направилась к Фатеевскому кладбищу, где будет захоронен погибший.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.