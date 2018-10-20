Родственники погибших в Керчи обращаются за психологической помощью

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

КЕРЧЬ, 20 окт – РИА Новости. Близкие и родственники погибших в результате стрельбы и взрывов в керченском политехническом колледже обращаются за помощью в местный психоневрологический диспансер, сообщил РИА Новости главврач медучреждения Владимир Марков.

"Есть обращения родственников, родственников с детьми, работы очень много. Хотим всем помочь пережить, сгладить эту ситуацию, помочь сбросить агрессию. У многих людей это (смерть близких — ред.) вызывает негодование и агрессию. Это нормальная реакция человека на то, что погиб близкий человек, погиб не в военных действиях, а ему стреляли в спину", — сообщил РИА Новости Марков.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.