МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что данные о том, что устроивший стрельбу в колледже в Керчи Владислав Росляков прошел программу патриотического воспитания МВД, не соответствуют действительности.

"Информация, распространяемая в сети интернет о том, что подозреваемый в убийстве в Керченском колледже проходил подготовку по программе патриотического воспитания МВД России, не соответствует действительности", — сказала она.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.