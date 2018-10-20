Родители пока не обращались за телом "керченского стрелка"

Дом в Керчи, в котором жил студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже 17 октября

Дом в Керчи, в котором жил студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже 17 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Место и время похорон студента Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже, неизвестна, родители за телом не обращались, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

"По дате похорон неизвестно. За его телом не обращались", — сказал Мельгазиев.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.