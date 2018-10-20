Московские специалисты решат вопрос об эвакуации двух пострадавших в Керчи

Вылет в Москву борта МЧС России с пострадавшими при нападении на колледж в Керчи

Вылет в Москву борта МЧС России с пострадавшими при нападении на колледж в Керчи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Из-за развития инфекционных осложнений у двух детей, эвакуированных из Керчи, где произошло ЧП в колледже, в Симферополь, в Крым срочно вылетают директор Департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава Оксана Гусева, руководитель ФМБА Владимир Уйба и детская реанимационная бригада, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

"В связи с развитием инфекционных осложнений у двух детей, эвакуированных из Керчи в РДКБ г. Симферополя, для проведения очной консультации по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Симферополь срочно вылетают директор Департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава России Оксана Гусева, руководитель ФМБА Владимир Уйба, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш и детская реанимационная бригада. По результатам консилиума будет приниматься решение о необходимости эвакуации пациенток в одну из ведущих клиник страны", — говорится в сообщении.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.