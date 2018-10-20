Последнюю жертву трагедии в Керченском колледже похоронят в субботу

Акция памяти погибших при нападении на керченский колледж в Чите

Акция памяти погибших при нападении на керченский колледж в Чите

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Последнюю жертву трагедии в Керченском политехническом колледже похоронят в субботу, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

По его словам, девушка скончалась во время транспортировки в больницу Москвы.

"Сейчас за ее телом поедут в морг, а потом на кладбище в Аршинцево (микрорайон города – ред.)", — сказал Мельгазиев.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.