Последнюю жертву трагедии в Керченском колледже похоронят в субботу

12:2120.10.2018
(обновлено: 12:28 20.10.2018)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Последнюю жертву трагедии в Керченском политехническом колледже похоронят в субботу, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.
По его словам, девушка скончалась во время транспортировки в больницу Москвы.
"Сейчас за ее телом поедут в морг, а потом на кладбище в Аршинцево (микрорайон города – ред.)", — сказал Мельгазиев.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Церемонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.
Родственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.
Священнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.
Жители Керчи на церемонии прощания с погибшими.
На площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.
Медики помогали тем, кому требовалась помощь.
Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.
Аксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.
"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.
Была объявлена минута молчания.
После церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.
Прощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.