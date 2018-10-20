Зюганов раскритиковал российскую систему образования

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 окт — РИА Новости. Учебные заведения в России выполняют слишком много отчетов, российское образование поросло бюрократической коростой, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме компартии в субботу.

Шестой октябрьский пленум ЦК КПРФ проходит в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области.

"Образование поросло бюрократической коростой. Каждое учебное заведение выполняет в среднем 300 отчетов в год по 12 тысячам показателей. Российские учителя ставят мировые рекорды по затратам времени на оформление бумаг", — сказал собравшимся Зюганов.

По мнению парламентария, из-за подобного режима работы у учителей не остаётся времени на воспитание учеников.