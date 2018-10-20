СМИ: срок хранения писем о штрафах от ГИБДД хотят сократить до семи дней

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Срок хранения штрафных писем от ГИБДД в почтовых отделениях сократится с 30 до семи дней. Соответствующие поправки к приказу о правилах оказания услуг почтовой связи разработала Минкомсвязь, сообщает "Коммерсант".

Таким образом, письмо будет храниться столько же, сколько и судебные извещения. Если в течение недели нарушитель не придет за ним в отделение связи, оно вернется в ГИБДД, после чего штраф вступит в силу.

Изменения призваны привлечь к ответственности водителей, намеренно не забирающих уведомления, чтобы выйти за срок давности административного правонарушения.

По данным "Коммерсанта", проект приказа Минкомсвязи прошел общественное обсуждение, а поправки уже учли в новой редакции закона "О почтовой связи", вступившей в силу еще 3 сентября. В "Почте России" изданию пояснили, что для применения новых правил на практике необходимо изменить существующие ведомственные правила.