В Челябинске пройдут похороны погибшего в Керчи студента

Цветы и свечи в память о погибших при нападении на керченский колледж у мемориала, посвященного городу-герою Керчи

Цветы и свечи в память о погибших при нападении на керченский колледж у мемориала, посвященного городу-герою Керчи

ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт — РИА Новости. Похороны погибшего в Керченском политехническом колледже 19-летнего студента Егора Перепелкина, который родился и учился в школе в Челябинске, пройдут в субботу в его родном городе.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

В числе погибших в Керчи — уроженец Челябинска 19-летний Егор Перепелкин. Власти Челябинска сообщали, что решают организационные вопросы, связанные с погребением Егора в городе. По данным пресс-службы главы региона, губернатор Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву оказать содействие родственникам Перепелкина в организации похорон.

"Егора похоронят на Фатеевском кладбище в Челябинске в субботу", — сказал РИА Новости друг детства Стас Трофимов.

Он ранее сообщал РИА Новости, что Егор родился и жил в Челябинске, а после вхождения Крыма в состав РФ переехал с родителями в Керчь. Он уточнял, что после переезда его друг сразу же захотел вернуться в родной город — здесь у него много друзей, все родственники.

Еще один друг Егора из Челябинска уточнил РИА Новости, что отпевание состоится в Храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали".