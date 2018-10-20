Погибших преподавателей колледжа в Керчи похоронят на Кубани

Акция памяти погибших при нападении на керченский колледж

Акция памяти погибших при нападении на керченский колледж

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Уроженок Кавказского района Кубани — мать и дочь, погибших при ЧП в керченском колледже, похоронят в субботу на малой родине, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Мать и дочь, преподаватели колледжа. Они уроженки Кавказского района, их похороны пройдут там в субботу. Всего трое погибших и 6 пострадавших в трагедии в Керчи являются уроженцами Краснодарского края", — сообщили краевые власти.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.