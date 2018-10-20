Девушку, погибшую в керченском колледже, похоронят в Ленино

Жители Симферополя несут цветы и свечи к народным мемориалам в память о погибших при нападении на политехнический колледж в Керчи

Жители Симферополя несут цветы и свечи к народным мемориалам в память о погибших при нападении на политехнический колледж в Керчи

КЕРЧЬ, 20 окт — РИА Новости. Девушку, погибшую в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже, похоронят в крымском поселке Ленино в субботу, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

"Одиннадцать человек были похоронены на городских кладбищах Керчи, еще троих погибших захоронили в Ленино. В субботу состоятся там похороны еще одной девочки", — сообщил Мельгазиев.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.