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Общество

Смотрящая за пушистыми. В Зеленоградске появилась должность котошефа

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© Фото : интернет-проект журнала "Балтийский Бродвей"Логунова кормит животных в КотофейнеЛогунова кормит животных в Котофейне
© Фото : интернет-проект журнала "Балтийский Бродвей"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Чиновники из Зеленоградска Калининградской области придумали оригинальную должность — теперь здесь есть свой котошеф. Обязанности таковы: подкармливать кошек в городском сквере и ухаживать за ними. Вот уже полгода этим занимается Светлана Логунова — военный пенсионер, педагог по образованию. Котошеф носит специально сшитый зеленый пиджак. Завидев женщину на велосипеде в яркой форме, четвероногие собираются в стаю — сейчас их будут кормить. О нюансах необычной работы — в материале РИА Новости.

© Фото : интернет-проект журнала "Балтийский Бродвей"Светлана Логунова в форме котошефа
© Фото : интернет-проект журнала "Балтийский Бродвей"
Светлана Логунова в форме котошефа
Кошка породы британская короткошерстная. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Меня все пиарят"

Светлана Логунова у журналистов теперь нарасхват. "Меня пиарят все, сделали звездой какой-то. В Зеленоградске обо мне и так давно знают — городок маленький, а я здесь выросла. Но чтобы на федеральном уровне прославиться, такого не ожидала", — смеется она.

Логунова по образованию педагог, долго работала в детском саду, потом пошла на погранзаставу. "Многие меня назвали в публикациях пенсионеркой — это не совсем корректно. Я же ведь военный пенсионер, закончила работать еще в 43 года. А так мне всего 54, я еще молодая", — уточняет она. И действительно, язык не поворачивается назвать Светлану пожилой — в такой она прекрасной форме. "Никакого специального спорта, только велосипед", — поясняет собеседница.

"Котофейня" и объедки

В этом году администрация Зеленоградска занялась обустройством городского сквера. Там, вспоминает Светлана, всегда было много кошек: целая колония обжилась в парке, местные их подкармливали. Чиновники подумали и решили сделать пушистых достопримечательностью. Так появилась "Котофейня" — группа стилизованных скульптур котиков. Следом ввели должность котошефа и разместили вакансию.

© Фото из личного архива Светланы ЛогуновойБольшая миска в "Котофейне", за которой следит котошеф Светлана
© Фото из личного архива Светланы Логуновой
Большая миска в "Котофейне", за которой следит котошеф Светлана

Надо сказать, что на оригинальное предложение Логунова откликнулась не сразу: до последнего не была уверена, что справится. Однако горожане буквально насели на нее.

"Я уже не первый год занимаюсь котами просто по зову сердца — кормлю, стерилизую, прививаю. Весь Зеленоградск меня знает. Многие называют меня "Света на велосипеде" либо "Света с кошками". Люди же видят, что коты упитанные, чистые. Поэтому как только открыли вакансию на сайте администрации, меня через день "выловили" и принялись уговаривать: мол, Света, это твое. Я сначала думала, что они шутят. А потом мне стали звонить, писать в интернете, атаковали со всех сторон. В общем, дотянула я до последнего дня приема заявок, а когда пришла в администрацию, там меня уже ждали", — вспоминает собеседница.

Специально для нее сшили ярко-зеленый пиджак с эмблемой. "Мне в нем очень удобно. На груди сделали вышивку — черный кот под фонарем. Это неофициальный символ, Зеленоградск — город котов", — рассказывает она.

© Фото : интернет-проект журнала "Балтийский Бродвей"Логотип с котом на пиджаке котошефа Логуновой
© Фото : интернет-проект журнала "Балтийский Бродвей"
Логотип с котом на пиджаке котошефа Логуновой

Ее рабочий день в сквере по штатному расписанию длится всего час — с 12 до 13. Все остальное — личная инициатива Светланы.

"Люди в первое время несли в эту миску в сквере и супы, и уху какую-то с рыбьими головами, кости, остатки еды. Я убирала, объясняла, показывала, чем лучше кормить. Потом привыкли", — говорит она.

Котошеф работает по собственному графику: кормит животных вечером и утром — они уже привыкли к режиму дня, а в обед просто проверяет сквер. "Зрелище, конечно, непередаваемое. Я только покажусь на горизонте, а пушистые уже собираются, бегут за мной. Сначала не понимала, как они меня узнают? Может, велосипед скрипит по-особенному? Но был период, когда я передвигалась пешком, так они тоже ко мне издали сбегались. Туристам нравится это, смотрят, какие красивые коты, ухоженные, разные, да еще в таком количестве, удивляются и фотографируют", — объясняет Логунова.

"Злой человек ненавидит и котов, и людей"

Светлана ухаживает и за другими кошками в городе. Всего на ее попечении порядка 60 четвероногих. Полтора десятка живут в ее домашнем подвале. Она старается разнообразить меню животных, в рационе не только сухой корм.

"Я вовсе не одна, у нас инициативная группа — каждый приглядывает за своим районом. Одна из подруг мониторит соцсети, а я с интернетом не дружу. Да и некогда мне: ухожу в семь утра, прихожу в десять вечера. Какие соцсети, сил уже нет!" — пожимает плечами Светлана.

© Фото из личного архива Светланы ЛогуновойИногда Логунова с внучкой кормит кошек в городе
© Фото из личного архива Светланы Логуновой
Иногда Логунова с внучкой кормит кошек в городе

По ее словам, семья это хобби, переросшее в работу, поддерживает. "Муж, бывает, ворчит, потому что дома меня совсем не бывает. Ревнует, наверное, к котам. Но всегда помогает, если кого-то надо на машине отвезти в ветклинику, не отказывается. Тем более когда я стала известна на всю Россию, его гордость берет", — смеется котошеф.

Однако, чтобы прокормить всех пушистых, Логуновой пришлось устроиться еще на одну работу. "Надо понимать, что быть котошефом может только тот, кто это дело любит, причем любит бескорыстно. Моя зарплата всего 5700 рублей. Мне сказали, чтобы лишний раз я народ не смешила, потому что больше дать не могут. Но я не считаю зазорным говорить, все же все понимают! Все дорожает, продукты тоже. Хотелось бы как-то экономить, но не получается. Да и на животных разве можно экономить? Вторая работа уже не связана с котами. Я воспитатель в детском саду", — поясняет она.

Так Светлана и колесит весь день — то одно, то другое. По ее подсчетам, уже 15 лет практически не слезает с велосипеда. "Езжу круглосуточно, поэтому и стройная", — говорит она.

Логунова сетует, что на "кошачьей работе" встречает не только союзников, но и злопыхателей. Светлана с болью признает, что до сих пор есть те, кто травит котов и закрывает подвалы. Но на таких она не сердится, скорее жалеет. "Эти люди злые, они не только животных не любят, а всех, в том числе и других людей. Уж лучше бы этих котов стерилизовали или позвонили мне. Мы со своей командой готовы приехать, взять шефство", — призывает она. Светлана даже подумывала организовать какой-нибудь фонд, однако пока не уверена, что это кому-то, кроме нее, будет нужно.

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