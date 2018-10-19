Более 20 тысяч человек пришли проститься с жертвами трагедии в Керчи

Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж

Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Более 20 тысяч человек пришли проститься с погибшими при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

"Когда планировали церемонию, рассчитывали на 20 тысяч человек. Думаю, пришло гораздо больше", — сказал собеседник агентства.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал самодельное взрывное устройство в Керченском политехническом колледже, а затем покончил с собой. В результате нападения, по последним данным, погиб 21 человек, в том числе 16 студентов и пять работников колледжа. Более 50 человек пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.