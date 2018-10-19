В Совфеде поддержали предложение приравнять электронные сигареты к табаку

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддерживает предложение ОНФ запретить кальяны в местах общепита и приравнять электронные сигареты к табаку, соответствующие поправки ранее были разработаны и самими сенаторами.

По сообщению ОНФ, предлагаемые поправки в законодательство будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

"Я поддерживаю эту идею, мы разработали ранее такой же законопроект, но он уже порядка двух лет находится на согласовании в правительстве", — сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.

Так, по мнению Минпрома, электронные сигареты относятся к высокотехнологичным изделиям, к ним нужны особые требования, пояснил Рязанский. У Минкульта вопросы по местам для курения, добавил он.

Говоря о запрете для электронных сигарет, сенатор подчеркнул, что "это давным-давно нужно было сделать". Он пояснил, что в таких сигаретах используются капсулы с наполнителем, "которые никто не проверяет, а может быть, там психотропные вещества".