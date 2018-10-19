ОНФ предложил приравнять электронные сигареты к табаку

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает запретить кальяны в местах общепита и ввести ограничения в отношении электронных сигарет, поправки в законодательство предполагается внести в Госдуму в ближайшее время, сообщает пресс-служба движения.

Как говорится в сообщении, эксперты ОНФ отмечают, что антитабачный закон 2013 года внес серьезный вклад в сокращение числа курильщиков, но сейчас "появились другие угрозы" — электронные сигареты (вейпы, айкосы) и кальяны, которые сейчас популярны среди молодежи. Также в зоне риска находятся подростки, подверженные влиянию соцсетей и рекламы якобы безвредных заменителей сигарет.

"Все электронные системы, имитирующие курение, позиционируются как менее опасные. Но это не так. В состав многих жидкостей и смесей, которыми заправляются такие девайсы, входит никотин… По данным независимого исследования, в одной электронной сигарете используется в два раза больше никотина, чем в классической", — цитирует ОНФ ведущего научного сотрудника отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Маринэ Гамбарян.

Как добавил пресс-службе депутат Госдумы Николай Говорин, ОНФ предлагает приравнять все электронные системы к обычным табачным изделиям и регулировать их распространение федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и техническим регламентом. Также, по его мнению, акцизы на все электронные курительные девайсы должны быть повышены.

"Соответствующие поправки в законодательство будут направлены в Госдуму в ближайшее время", — уточнил он.

Кроме того, заместитель завотделением профилактики факторов риска ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава РФ Виктор Зыков рассказал, что курение кальяна негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а исследования показали, что в трубках и в емкостях с жидкостью содержатся болезнетворные бактерии и вирусы, среди которых стафилококк, туберкулез и гепатит. "Во многих культурах кальян воспринимается как сосуд, с помощью которого употребляется табак. Это та вещь, которая несовместима с едой", — добавил он, поясняя, почему стоит отказаться от кальянов в кафе и ресторанах.