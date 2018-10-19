Два человека остались без кормильца после трагедии в Керчи

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Двое нетрудоспособных родственников погибших в Керчи работников колледжа будут получать страховую пенсию в связи с потерей кормильца, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

При Минтруде России работает оперативный штаб по оказанию помощи членам семей погибших и пострадавшим в данной чрезвычайной ситуации, в рамках которого осуществляется координация действий Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

"По информации Пенсионного фонда России, установлены страховые пенсии по случаю потери кормильца двум нетрудоспособным членам семей погибших", — отметили в ведомстве.

"Роструд установил, что среди погибших пять человек в момент происшествия находились при исполнении трудовых (профессиональных) обязанностей. В соответствии с действующим законодательством семьям погибших будет назначена единовременная страховая выплата в размере 1 млн рублей", — заявили также в Минтруде.

В министерстве рассказали, что в результате взрыва травмы получили семь сотрудников колледжа. Им будет установлено пособие по нетрудоспособности, также будут оплачены дополнительные расходы, связанные с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией. При установлении степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим будет назначена единовременная страховая выплата и ежемесячные страховые выплаты в зависимости от заработка пострадавшего.

Работа по содействию пострадавшим и родственникам погибших продолжается.