Семьям погибших и пострадавших в колледже в Керчи начала поступать помощь

Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения

Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших в Керченском политехническом колледже начали перечислять помощь от государства, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Из крымского отделения Фонда социального страхования семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, и по 500 тысяч рублей – семьям пострадавших. При этом из федерального бюджета также по 1 миллиону рублей получат семьи погибших, и семьи пострадавших, в зависимости от степени тяжести, получат от 200 до 400 тысяч рублей", — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Он также подчеркнул, что уже 15 семей погибших и пострадавших получили деньги на счета из республиканского бюджета, остальным деньги перечисляются.