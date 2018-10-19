Семьи погибших и пострадавших в Керчи получат выплаты до конца пятницы

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в колледже в Керчи по состоянию на вечер четверга, а также заявил, что до конца пятницы все без исключения семьи получат материальную помощь.

"Довожу последнюю информацию. По данным на вечер 18-го октября на счета 15 семей погибших были переведены средства в размере одного миллиона рублей. Сегодня до конца дня все семьи без исключения получат оставшиеся средства в полном объеме", — написал он в Facebook.

Он отметил, что также матподдержку из бюджета Крыма в размере 500 тысяч рублей получат семьи пострадавших, независимо от степени тяжести травм их родственников. Кроме того, кабмин выделил дополнительно по одному миллиону рублей семьям погибших, а также от 200 до 400 тысяч рублей семьям пострадавших в зависимости от степени тяжести травм раненых. Также открыт счет для оказания благотворительной помощи.

"Все поступившие на счет деньги в этот же день будут распределены между семьями погибших и пострадавших по формуле: 50% поступлений распределяется между семьями погибших равными долями, и еще 50% распределяется между семьями пострадавших, независимо от тяжести полученных травм", — добавил он.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.