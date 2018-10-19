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Общество

Семьи погибших и пострадавших в Керчи получат выплаты до конца пятницы

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (355)
(обновлено: 16:11 19.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЦеремония прощания с погибшими в результате трагедии в КерчиЦеремония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в колледже в Керчи по состоянию на вечер четверга, а также заявил, что до конца пятницы все без исключения семьи получат материальную помощь.

Нападение на политехнический колледж в Керчи
© Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
Керченский стрелок мог изготовить бомбу из снаряда времен войны

"Довожу последнюю информацию. По данным на вечер 18-го октября на счета 15 семей погибших были переведены средства в размере одного миллиона рублей. Сегодня до конца дня все семьи без исключения получат оставшиеся средства в полном объеме", — написал он в Facebook.

Он отметил, что также матподдержку из бюджета Крыма в размере 500 тысяч рублей получат семьи пострадавших, независимо от степени тяжести травм их родственников. Кроме того, кабмин выделил дополнительно по одному миллиону рублей семьям погибших, а также от 200 до 400 тысяч рублей семьям пострадавших в зависимости от степени тяжести травм раненых. Также открыт счет для оказания благотворительной помощи.

"Все поступившие на счет деньги в этот же день будут распределены между семьями погибших и пострадавших по формуле: 50% поступлений распределяется между семьями погибших равными долями, и еще 50% распределяется между семьями пострадавших, независимо от тяжести полученных травм", — добавил он.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать": прощание с погибшими в Керчи
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЦеремонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Церемонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРодственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Родственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСвященнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Священнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖители Керчи на церемонии прощания с погибшими.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жители Керчи на церемонии прощания с погибшими.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМедики помогали тем, кому требовалась помощь.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Медики помогали тем, кому требовалась помощь.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время церемонии прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБыла объявлена минута молчания.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Была объявлена минута молчания.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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После церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПрощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.
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