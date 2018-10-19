На Центральном кладбище Керчи прошли похороны девяти погибших при стрельбе

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Похороны девяти человек, погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже Керчи, прошли в пятницу на Центральном городском кладбище.

Около полудня на площади Ленина завершилась церемония прощания с погибшими.

По оценке корреспондента РИА Новости, на похороны пришли около 1 тысячи человек.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.