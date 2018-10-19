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Общество

Эксперты рассказали, как цифровизация здравоохранения скажется на пациентах

(обновлено: 15:55 19.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи оказывают первую помощь пациенту в салоне реанимобиля. Архивное фотоВрач скорой медицинской помощи оказывают первую помощь пациенту в салоне реанимобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Цифровизация здравоохранения в России позволит медицинским учреждениям подготовить заранее все необходимое к приезду пациентов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками сферы здравоохранения в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин призвал ускорить принятие проекта цифровизации здравоохранения
Использование цифровых технологий в медицине обсудили на четвертом московском городском съезде педиатров "Трудный диагноз" в Москве.

"Пациент еще не пришел в стационар или по скорой медицинской помощи он едет, но приемное отделение уже знает, что к нему приедет такой-то пациент, с таким-то направлением и уже происходит подготовительный процесс – бронируется койка в стационаре, бронируется время приема врача, происходит запас лекарственных препаратов, то есть пациент еще не перешел порог стационара или больницы, но о нем уже все знают и его ждут. Так мы видим цифровизацию", — рассказала сотрудник кафедры общественного здоровья здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ольга Майорова.

После того, как пациент покинул стационар, телемедицинские технологии должны позволить доктору постоянно наблюдать его и мониторить круглосуточно ситуацию, добавила Майорова.

Она пояснила, что такие наработки уже есть, но массово пока они не распространены.

"Цифровые технологии – это универсальные технологии. Вопрос лишь в том, как их адаптировать к конкретной сфере деятельности. Думаю, что цифровые технологии будут полезны и применимы в любой области медицины. И в первую очередь это должно быть реализовано именно в педиатрии. Поскольку ответственность, которая лежит на враче, очень высока. В их руках — жизнь и здоровье маленьких пациентов. И здесь однозначно должны быть системы поддержки принятия врачебного решения", — отметила в свою очередь детский эндокринолог, научный сотрудник "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава России Мария Воронцова.

Эксперты подчеркнули, что цифровизация имеет свои плюсы и минусы. "Преимущество – это рост производительности труда, мы например, за меньшее время можем сделать больше, лучше и качественнее. Риски при этом существуют такого рода, как утечка данных, то есть необходимо больше внимания уделять их защите", — пояснила Майорова.

Кроме того, существует проблема так называемого цифрового разрыва, когда люди имеют разный доступ к информационным технологиям в селах и городах, добавила Майорова.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Елена-Елена Д.
Прям ненаучная фантастика, честное слово! ))
15:42
19.10.2018
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vip.nikolay55
Зачем вторичные вопросы так выпячивать?
Без врачей это ничего не решает.
Нужные хорошие, профессиональные врачи. Хорошие диагносты и методики лечения. Доступность лекарств. Бесплатное санаторно-курортное лечение.
15:31
19.10.2018
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Остап Запорожский
это про какую страну "эксперт" рассказывает? Про "МКАДск" видимо?.. К России это не имеет никакого отношения и все жители городов и поселков на своей шкуре каждый день это ощущают пытаясь с боями утром взять талон к специалисту. Спасибо Медведеву и Пу за такую "ДОСТУПНУЮ" МЕДИЦИНУ.
15:25
19.10.2018
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RUKAPOMOHI
Прямо напомнило старый добрый анекдот.
А что делать, если: единственный врач на операции, свободные койки отсутствуют, а лекарства даже на складе нет?
Вот теперь при таких условиях попробуйте оказать помощь.
15:23
19.10.2018
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