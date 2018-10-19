Эксперты рассказали, как цифровизация здравоохранения скажется на пациентах

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Цифровизация здравоохранения в России позволит медицинским учреждениям подготовить заранее все необходимое к приезду пациентов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Использование цифровых технологий в медицине обсудили на четвертом московском городском съезде педиатров "Трудный диагноз" в Москве.

"Пациент еще не пришел в стационар или по скорой медицинской помощи он едет, но приемное отделение уже знает, что к нему приедет такой-то пациент, с таким-то направлением и уже происходит подготовительный процесс – бронируется койка в стационаре, бронируется время приема врача, происходит запас лекарственных препаратов, то есть пациент еще не перешел порог стационара или больницы, но о нем уже все знают и его ждут. Так мы видим цифровизацию", — рассказала сотрудник кафедры общественного здоровья здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ольга Майорова.

После того, как пациент покинул стационар, телемедицинские технологии должны позволить доктору постоянно наблюдать его и мониторить круглосуточно ситуацию, добавила Майорова.

Она пояснила, что такие наработки уже есть, но массово пока они не распространены.

"Цифровые технологии – это универсальные технологии. Вопрос лишь в том, как их адаптировать к конкретной сфере деятельности. Думаю, что цифровые технологии будут полезны и применимы в любой области медицины. И в первую очередь это должно быть реализовано именно в педиатрии. Поскольку ответственность, которая лежит на враче, очень высока. В их руках — жизнь и здоровье маленьких пациентов. И здесь однозначно должны быть системы поддержки принятия врачебного решения", — отметила в свою очередь детский эндокринолог, научный сотрудник "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава России Мария Воронцова.

Эксперты подчеркнули, что цифровизация имеет свои плюсы и минусы. "Преимущество – это рост производительности труда, мы например, за меньшее время можем сделать больше, лучше и качественнее. Риски при этом существуют такого рода, как утечка данных, то есть необходимо больше внимания уделять их защите", — пояснила Майорова.

Кроме того, существует проблема так называемого цифрового разрыва, когда люди имеют разный доступ к информационным технологиям в селах и городах, добавила Майорова.