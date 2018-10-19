Мать керченского стрелка не рассказывала коллегам о своей семье

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Мать Владислава Рослякова, который устроил бойню в политехническом колледже Керчи, много лет работает в местном онкодиспансере, ее коллеги говорят о ней как о замкнутом человеке.

"Мы с ней вместе давно работаем. Я тут больше 10 лет, она ещё раньше. Она работает санитаркой в приемном отделении. Вместе с ней в тот день принимали пострадавших, о ней можно говорить только положительно. Но о своей семье Галина не рассказывала, была замкнутой в этом плане",- рассказал РИА Новости один из сотрудников онкодиспансера.

По словам собеседника агентства, мать Владислава Рослякова на работе не появлялась со дня трагедии.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.