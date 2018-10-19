Скворцова рассказала о состоянии эвакуированных в Москву из Керчи

Пострадавших из Керчи доставили в аэропорт Раменское для дальнейшей эвакуации в больницы Москвы

Пострадавших из Керчи доставили в аэропорт Раменское для дальнейшей эвакуации в больницы Москвы

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ни у кого из пострадавших, эвакуированных из Керчи в Москву, состояние не ухудшилось, с теми, кто в сознании, работают психологи, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Можно сказать, что состояние ни у кого не хуже, оно наоборот стабилизировалось и с некоторыми признаками улучшения у больных, находящихся в крайне тяжелом состоянии. С теми больными, которые находятся в сознании, работают психологи с момента госпитализации", — сказала Скворцова журналистам.

Сейчас начинают приезжать родственники эвакуированных, с ними тоже будет проводиться психологическая работа, уточнила министр.

"Если понадобится консультация любого узкого специалиста, она будет тут же реализована", — добавила Скворцова.

Донорской крови для всех хватает, лекарственных препаратов также достаточно, отметила министр.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.