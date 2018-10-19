Состояние трех девушек, эвакуированных в Москву из Керчи, крайне тяжелое

В Москву доставили на лечение пострадавших при нападении на керченский колледж

В Москву доставили на лечение пострадавших при нападении на керченский колледж

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Три девочки, эвакуированные в Москву из Керчи, находятся в крайне тяжелом состоянии, еще трое – в стабильно тяжелом, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Дети находятся в московском научно-исследовательском институте неотложной хирургии и травматологии. Девочки в возрасте от 14 до 19 лет, трое из них – в состоянии крайней тяжести, трое – в стабильно тяжелом состоянии", — сказала Скворцова журналистам.

С момента поступления в стационар проведена комплексная медицинская консилиумная работа, уточнила министр.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.