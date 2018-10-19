Студенты керченского колледжа рассказали о столовой, где прогремел взрыв

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Учащиеся керченского политехнического колледжа рассказали РИА Новости, что столовая, где студент устроил стрельбу и взорвал бомбу, не пользовалась большой популярностью из-за скромного меню.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"В столовую не ходили из-за того, что там были одни и те же пирожки. Никто не хотел. Все либо в магазин, либо кто куда… Два года назад там ассортимент был полный, всякие шоколадки, всё такое, там было намного больше человек. Помещалось там человек 30 точно", — рассказал РИА Новости третьекурсник Денис.

"Я даже приходил покушать, не успевал за 20 минут отстоять очередь. Разворачиваешься и уходишь", — поддержал Дениса его однокурсник Даниил.

Студенты отметили, что столовая находилась рядом с главным входом в колледж, через который на переменах многие учащиеся шли на занятия в другие корпуса.