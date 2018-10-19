Власти Челябинска помогают в организации похорон погибшего в Керчи студента

Цветы у народного мемориала в Симферополе в память о погибших при нападении на Керченский политехнический колледж

Цветы у народного мемориала в Симферополе в память о погибших при нападении на Керченский политехнический колледж

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Власти Челябинска оказывают помощь в организации похорон в родном городе погибшего в Керченском политехническом колледже студента Егора Перепелкина, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горадминистрации.

По данным пресс-службы губернатора региона, глава области Борис Дубровский поручил мэру Челябинска Евгению Тефтелеву оказать содействие родственникам погибшего Егора Перепелкина в организации похорон в Челябинске.

"Администрация Челябинска решает организационные вопросы, связанные с погребением Егора Перепелкина в нашем городе. Наши сотрудники уже связались с его родственниками. Администрацией оказывается помощь в оформлении необходимых документов", — сказал собеседник агентства.

Друг детства Перепелкина Стас Трофимов подтвердил РИА Новости, что похороны Егора пройдут в Челябинске, вероятно, в выходные дни.

Он ранее сообщал РИА Новости, что Егор родился и жил в Челябинске, а после присоединения Крыма переехал с родителями в Керчь. Он уточнял, что после переезда его друг сразу же захотел вернуться в родной город — здесь у него много друзей, все родственники.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.