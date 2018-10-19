Дом в Керчи, в котором жил студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже 17 октября

Дом в Керчи, в котором жил студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже 17 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Дома у студента Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже, был специальный оружейный сейф, сообщили РИА Новости в крымском управлении Росгвардии.

Ранее соседи в комментарии РИА Новости охарактеризовали семьи Росляковых как нелюдимую, с невысоким достатком. Один из преподавателей колледжа усомнился, что Росляков мог заработать средства на приобретение оружия самостоятельно, высказав предположение, что студента кто-то спонсировал.

"Перед выдачей разрешения на приобретение оружия обязательно проводится проверка на наличие дома условий для его хранения. Дома у семьи Росляковых был специальный оружейный сейф", — рассказал представитель Росгвардии.

В среду студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.