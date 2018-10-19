Пенсионерка в Новосибирске принесла в министерство труда и социального развития веревку и мыло

Пенсионерка в Новосибирске принесла в министерство труда и социального развития веревку и мыло

НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Недовольная повышением прожиточного минимума на 89 рублей (с 8725 до 8814 рублей) пенсионерка в Новосибирске принесла в региональное Минтруда "подарочный набор" на эту сумму.

В набор вошли: брусок хозяйственного мыла, бельевая веревка, спички и пачка соли. Пенсионерка принесла все это в здание министерства и попросила передать министру. Видео разместили в группе правозащитной организации "Гражданский патруль" в соцсети.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов в свою очередь сообщил, что гражданам, которые по разным причинам не выработали необходимый трудовой стаж, в соответствии с федеральным законом "О государственной социальной помощи" положена доплата к пенсии.

Он пояснил, что социальная выплата компенсирует разницу между прожиточным минимумом и назначенной пенсией. Размер доплаты рассчитывается индивидуально. Прожиточный минимум рассчитывают по методике, установленной федеральным правительством, подчеркнул Фролов.

Министр отметил, что обычные пенсии, назначенные исходя из стажа работы всем неработающим пенсионерам, индексируют в зависимости от уровня инфляции, это не зависит от величины прожиточного минимума. Чиновник предложил по всем возникающим вопросам обращаться в министерство через общественную приемную, электронное обращение или по телефону.

"Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным", — заключил он.

Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством, она является основой для расчета различных субсидий.