Двое пострадавших в колледже Керчи повторно обратились за медпомощью

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Двое пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже повторно обратились к медикам, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

По словам Голенко, в медицинские учреждения продолжают поступать пострадавшие в колледже.

"Вчера поступили двое повторно, ранее им была оказана амбулаторная помощь. Их состояние средней и лёгкой тяжести", — сообщил РИА Новости Голенко.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.