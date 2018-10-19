В Минздраве рассказали о состоянии пациентов, пострадавших в Керчи

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

Пострадавшие при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Все пациенты, эвакуированные из Керчи в Москву, находятся в стабильном состоянии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"В НИИ Вишневского 2 взрослые пациентки прооперированы. Находятся в сознании, состояние — стабильное. Шесть подростков, эвакуированных из Крыма в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, находятся в стабильном состоянии. В НИИ Бурденко — пациентка также стабильна, средняя тяжесть", — говорится в сообщении.

Шесть подростков находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в стабильном состоянии. В НИИ Бурденко — пациентка также стабильна в состоянии средней тяжести, отметили в пресс-службе.

В хирургическом центре в Краснодаре на данный момент находится 14 пациентов, из них двое стабильно тяжелые, остальные раненые — средней степени тяжести, добавили в ведомстве.

В РДКБ Симферополя все доставленные также стабильны, их состояние под контролем главного внештатного специалиста Минздрава России по детской хирургии.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.